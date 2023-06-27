«Мы вернем чемпионство»: Ярмоленко сделал огненное заявление после возвращения в Динамо

27 июня, 20:30
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Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)

Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко официально вернулся в киевское Динамо.

Украинский футболист сделал первое заявление, в котором поблагодарил президента клуба Игоря Суркиса, болельщиков команды и военных, которые сражаются с российскими оккупантами.

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«Спасибо за доверие. Очень приятно. Хочу, во-первых, поблагодарить вас, потому что без вас этого перехода не случилось бы.

Также хочу поблагодарить всех болельщиков Динамо. За те годы, пока меня не было (6 лет), я всегда получал ту поддержку, которая очень нужна футболисту. Из-за этой поддержки я всегда чувствовал, что Динамо — это моя родная команда.

Конечно, я также хочу поблагодарить наших военных, потому что без них вообще бы не было украинского футбола".

Ярмоленко заявил, что настроен вернуть чемпионство Украины для Динамо.

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«Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Для такого клуба, как Динамо, второе место не существует. Так что я уверен, что вместе мы победим и вернем чемпионство в Киев», — заявил украинец.

https://www.youtube.com/embed/i4RzJ_dctfI?start=33

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.

В составе Динамо игрок трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Суркис приготовил для Ярмоленко должность в Динамо после завершения карьеры.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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