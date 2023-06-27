«Мы вернем чемпионство»: Ярмоленко сделал огненное заявление после возвращения в Динамо 27 июня, 20:30 Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко официально вернулся в киевское Динамо.



Украинский футболист сделал первое заявление, в котором поблагодарил президента клуба Игоря Суркиса, болельщиков команды и военных, которые сражаются с российскими оккупантами.

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«Спасибо за доверие. Очень приятно. Хочу, во-первых, поблагодарить вас, потому что без вас этого перехода не случилось бы.

Также хочу поблагодарить всех болельщиков Динамо. За те годы, пока меня не было (6 лет), я всегда получал ту поддержку, которая очень нужна футболисту. Из-за этой поддержки я всегда чувствовал, что Динамо — это моя родная команда.

Конечно, я также хочу поблагодарить наших военных, потому что без них вообще бы не было украинского футбола".

Ярмоленко заявил, что настроен вернуть чемпионство Украины для Динамо.

«Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Для такого клуба, как Динамо, второе место не существует. Так что я уверен, что вместе мы победим и вернем чемпионство в Киев», — заявил украинец.

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.

В составе Динамо игрок трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Суркис приготовил для Ярмоленко должность в Динамо после завершения карьеры.