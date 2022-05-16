Ярмоленко после матча с Манчестер Сити сделал подарки украинским детям-беженцам — видео 16 мая, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко летом перейдет из Вест Хэма в другой клуб (Фото:АПЛ)

Нападающий лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко после матча 27-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (2:2) сделал сюрприз украинским детям-беженцам.

После игры с «горожанами» Ярмоленко встретился с детьми, которые покинули свои дома из-за российского вторжения, и вручил им подарки.

Дети получили из рук звезды украинского футбола свертки с эмблемой Вест Хэма.



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Ранее сообщалось, что после матча с Манчстер Сити Ярмоленко простился с болельщиками Вест Хэма, заявив, что это был его последний поединок за лондонцев на домашнем стадионе.

Перед этим была информация, что украинский форвард может продолжить карьеру в испанской Севилье.

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