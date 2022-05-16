Ярмоленко после матча с Манчестер Сити сделал подарки украинским детям-беженцам — видео

16 мая, 14:55
Цей матеріал також доступний українською
Андрей Ярмоленко летом перейдет из Вест Хэма в другой клуб (Фото:АПЛ)

Андрей Ярмоленко летом перейдет из Вест Хэма в другой клуб (Фото:АПЛ)

Нападающий лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко после матча 27-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (2:2) сделал сюрприз украинским детям-беженцам.

После игры с «горожанами» Ярмоленко встретился с детьми, которые покинули свои дома из-за российского вторжения, и вручил им подарки.

Дети получили из рук звезды украинского футбола свертки с эмблемой Вест Хэма.

Видео дня
https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1525911208947220480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1525911208947220480%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Ffootball%2F1108982159-yarmolenko-zrobiv-podarunki-ukranskim-dityam-bizhenczyam-pislya-gri-z-.html
Читайте также:
Ярмоленко сделал дорогостоящий подарок родному городу — фото

Ранее сообщалось, что после матча с Манчстер Сити Ярмоленко простился с болельщиками Вест Хэма, заявив, что это был его последний поединок за лондонцев на домашнем стадионе.

Перед этим была информация, что украинский форвард может продолжить карьеру в испанской Севилье.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Беженцы Андрей Ярмоленко Сборная Украины Английская Премьер-лига Вест Хэм

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X