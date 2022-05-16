Ярмоленко иронично отреагировал на слухи о возможном переходе в испанский клуб 16 мая, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, который после завершения сезона покинет лондонский Вест Хэм, отреагировал на слухи о возможном переходе в испанскую Севилью.

Украинский футболист отметил, что информация о возможном переходе в Севилью пока не более чем слухи, сообщает Вацко on air.

"Не вижу повода сейчас что-либо комментировать. Сейчас много разговоров и слухов.

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Звонил ли мне Мончи [спортивный директор Севильи]? Наверное, не нашел моего номера, поэтому пока не разговаривал с ним", - шутя ответил Ярмоленко.

Сообщалось, что после матча 37-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (2:2) Ярмоленко с семьей вышел на поле и попрощался с болельщиками Вест Хэма, заявив, что это был его последний поединок за лондонцев на домашнем стадионе.



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