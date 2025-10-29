Вингер Динамо Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (2:1).

Для Ярмоленко это уже восьмой гол за Динамо в противостоянии с Шахтером.

Андрей сравнялся с рекордсменом по количеству голов в украинском «класико» в период независимости — Артемом Милевским.

Уже через несколько дней Ярмоленко будет иметь шанс установить абсолютный голевой рекорд в матчах Шахтер — Динамо. 2 ноября команды сыграют в рамках чемпионата Украины.

Второе место в списке бомбардиров украинского классического противостояния делят Диого Ринкон (Динамо) и Алекс Тейшейра (Шахтер) — по семь мячей.

Напомним, после победы над Шахтером Динамо вышло в четвертьфинал Кубка Украины. Следующий соперник киевлян определится по итогам жеребьевки.

