Ярмоленко повторил голевой рекорд Милевского в украинском «класико» Динамо — Шахтер

29 октября, 21:06
Ярмоленко — 35-летний лидер киевлян (Фото: ФК Динамо)

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (2:1).

Для Ярмоленко это уже восьмой гол за Динамо в противостоянии с Шахтером.

Андрей сравнялся с рекордсменом по количеству голов в украинском «класико» в период независимости — Артемом Милевским.

Уже через несколько дней Ярмоленко будет иметь шанс установить абсолютный голевой рекорд в матчах Шахтер — Динамо. 2 ноября команды сыграют в рамках чемпионата Украины.

Второе место в списке бомбардиров украинского классического противостояния делят Диого Ринкон (Динамо) и Алекс Тейшейра (Шахтер) — по семь мячей.

Напомним, после победы над Шахтером Динамо вышло в четвертьфинал Кубка Украины. Следующий соперник киевлян определится по итогам жеребьевки.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол Андрей Ярмоленко Артем Милевский

Поделиться:

