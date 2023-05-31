Упал в цене. Ярмоленко узнал свою стоимость после сезона в ОАЭ

31 мая, 15:42
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Ярмоленко (Фото:Аль-Айн через Твиттер)

Ярмоленко (Фото:Аль-Айн через Твиттер)

Игрок сборной Украины и Аль-Айну Андрей Ярмоленко, который впоследствии может вернуться в киевское Динамо, получил новый ценник от Transfermarkt.

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33-ти летний футболист подешевел на 500 тысяч евро. Сейчас его цена составляет два миллиона. Перед переходом в Аль-Айн Ярмоленко стоил 2,50 млн евро. Максимальная стоимость капитана сборной Украины была 25 млн, когда Андрей перебрался в дортмундскую Боруссию.

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transfermarkt
Фото: transfermarkt

За Аль-Айн Ярмоленко сыграл 33 матчей, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Андрей вместе со своей командой завоевал серебряные медали чемпионата ОАЭ

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко

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