«Узнаете после матчей сборных». Ярмоленко заинтриговал заявлением о своем будущем 11 июня, 18:51 Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Украинский футболист эмиратского Аль-Айна Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи о возможном возвращении в киевское Динамо.

Во время пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными Украины и Германии Ярмоленко не стал отрицать, что может вернуться в Динамо, но подчеркнул, что у него есть действующий контракт с Аль-Айном, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.



Видео дня

«Посмотрим, потому что сейчас у меня еще месяц контракта с Аль-Айном, я должен уважать это. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной Украины, поэтому все узнаете после матчей сборных», — сказал Ярмоленко.

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов.

Ранее Ярмоленко рассказал об атмосфере в сборной Украины на фоне войны.