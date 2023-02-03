Ярмоленко дал согласие вернуться в Динамо и вместе с Ребровым договариваются расторгнуть контракты с Аль-Айном — журналист 3 февраля, 01:17 Ярмоленко может вернуться в Динамо (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Звездные украинские футболист Андрей Ярмоленко и тренер Сергей Ребров ведут переговоры о досрочном расторжении контрактов со своим нынешним клубом Аль-Айном, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

По его данным, нападающий уже дал принципиальное согласие на возвращение в Динамо, информирует аккаунт видеоблога ТаТоТаке в Telegram.

Отмечается, что сроки возвращения Ярмоленко могут не совпадать со сроками возвращения Реброва, которому СМИ приписывают интерес к работе во главе сборной Украины.

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Согласно информации Спиваковского, шансы футболиста вернуться на родину уже сейчас — выше, чем у его главного тренера в Аль-Айне.

Сообщается, что Динамо будет необходимо выплатить компенсацию за досрочный разрыв контракта Ярмоленко, и если стороны не договорятся, то игрок перейдет летом 2023 года.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что главным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины является наставник Аль-Айна Сергей Ребров и с ним ведутся переговоры.