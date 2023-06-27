Главный тренер сборной Украины отреагировал на возвращение Ярмоленко в Динамо 27 июня, 23:30 Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поздравил Андрея Ярмоленко с возвращением в Динамо Киев.



Украинский специалист опубликовал пост в Instagram-stories, в котором обратился к лидеру национальной команды.

«С возвращением, Андрей. Удачи тебе», — написал Ребров.

Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.

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В составе Динамо игрок трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко сделал первое заявление после возвращения в Динамо.