Главный тренер сборной Украины отреагировал на возвращение Ярмоленко в Динамо

27 июня, 23:30
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Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)

Андрей Ярмоленко (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поздравил Андрея Ярмоленко с возвращением в Динамо Киев.

Украинский специалист опубликовал пост в Instagram-stories, в котором обратился к лидеру национальной команды.

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«С возвращением, Андрей. Удачи тебе», — написал Ребров.

instagram.com/rebrov_serhiy
Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.

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В составе Динамо игрок трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко сделал первое заявление после возвращения в Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сергей Ребров ФК Динамо (Киев)

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