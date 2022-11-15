«Наконец-то я дома». Ярмоленко вернулся в Украину — фото

15 ноября, 14:48
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Ярмоленко стал игроком Аль-Айна летом этого года (Фото:УАФ)

Ярмоленко стал игроком Аль-Айна летом этого года (Фото:УАФ)

Футболист сборной Украины и эмиратского Аль-Айна Андрей Ярмоленко впервые за долгое время приехал на родину.

Воспользовавшись паузой в национальных чемпионатах по случаю чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, Ярмоленко решил вернуться в Украину, о чем футболист сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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Футболист опубликовал фото, где он позирует возле стелы с надписью Черниговский район.

" Наконец-то я дома", — подписал фото Ярмоленко.

Следует отметить, что Ярмоленко делал первые шаги в футболе именно в Чернигове, где играл за Юность и Десну.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко подарил Чернигову автомобиль скорой помощи.

Перед этим футболист помог украинским военным в Чернигове, передав им необходимые вещи.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Черниговская область Сборная Украины

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