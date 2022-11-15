«Наконец-то я дома». Ярмоленко вернулся в Украину — фото
Ярмоленко стал игроком Аль-Айна летом этого года (Фото:УАФ)
Футболист сборной Украины и эмиратского Аль-Айна Андрей Ярмоленко впервые за долгое время приехал на родину.
Воспользовавшись паузой в национальных чемпионатах по случаю чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, Ярмоленко решил вернуться в Украину, о чем футболист сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Футболист опубликовал фото, где он позирует возле стелы с надписью Черниговский район.
" Наконец-то я дома", — подписал фото Ярмоленко.
Следует отметить, что Ярмоленко делал первые шаги в футболе именно в Чернигове, где играл за Юность и Десну.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко подарил Чернигову автомобиль скорой помощи.
Перед этим футболист помог украинским военным в Чернигове, передав им необходимые вещи.