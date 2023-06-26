«Продолжение следует». Динамо намекнуло на возвращение легенды клуба — видео 26 июня, 16:55 Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо анонсировало возвращение в клуб бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко, который ранее покинул эмиратский Аль-Айн.

Пресс-служба Динамо опубликовала в соцсетях фото Ярмоленко с надписью «Продолжение следует», а также видеонарезку с лучшими моментами форварда со времен его выступлений за киевский клуб.

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To be continued… ⭐️👀🔜 pic.twitter.com/rkMvb3XGuG — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 26, 2023

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.

После карьеры в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна.



Ранее Ярмоленко заинтриговал заявлением о своем будущем, отвечая на вопрос журналиста о возможном возвращении в Динамо.