«Продолжение следует». Динамо намекнуло на возвращение легенды клуба — видео
Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо анонсировало возвращение в клуб бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко, который ранее покинул эмиратский Аль-Айн.
Пресс-служба Динамо опубликовала в соцсетях фото Ярмоленко с надписью «Продолжение следует», а также видеонарезку с лучшими моментами форварда со времен его выступлений за киевский клуб.
Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.
После карьеры в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна.
Ранее Ярмоленко заинтриговал заявлением о своем будущем, отвечая на вопрос журналиста о возможном возвращении в Динамо.