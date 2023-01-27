Ярмоленко за шесть минут оформил дубль в матче чемпионата ОАЭ — видео 27 января, 19:13 Аль-Айн победил со счетом 5:1 (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский вингер Аль-Айна Андрей Ярмоленко забил два гола в матче 14-го тура чемпионата ОАЭ против Аджмана.

Первый свой гол Ярмоленко забил на 31-й минуте, когда удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество команды.

Прошло всего шесть минут, когда украинец обыгрался с партнером и низом отправил мяч в сетку, сделав счет 3:0.

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Во втором тайме Аль-Айн довел матч до разгромной победы — 5:1.

Победа позволила Аль-Айну подняться на четвертое место в турнирной таблице.

На счету Ярмоленко в этом сезоне уже семь голов и три ассиста.

Ранее Ярмоленко отличился голом в матче 13-го тура Лиги ОАЭ против Аль-Батаеха.