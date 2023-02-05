Ярмоленко после эффектной комбинации забил восьмой гол в сезоне за Аль-Айн — видео

5 февраля, 18:40
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Ярмоленко забил в начале второго тайма (Фото:ФК Аль-Айн)

Ярмоленко забил в начале второго тайма (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский нападающий Аль-Айна Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 15 тура чемпионата ОАЭ против Аль-Дафра.

Ярмоленко отправил мяч в ворота Аль-Дафра на 47-й минуте, когда после эффектной комбинации точно пробил мимо голкипера с близкого расстояния, сделав счет 3:1 в пользу Аль-Айн.

Видео дня

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1622244311172616193

Следует добавить, что во время второго гола Аль-Айна украинец также принял участие во взятии ворот, заработав на себе пенальти, который реализовал Лаба.

В итоге Аль-Айн одержал победу со счетом 4:1.

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После 15-ти туров Аль-Айн имеет в своем активе 28 очков и занимает четвертое место, отставая от лидера Аль-Ахли Дубай на четыре балла.

Этот гол стал для Ярмоленко восьмым в сезоне за Аль-Айн во всех турнирах.

Ранее украинец забил два гола в матче 14 тура чемпионата ОАЭ против Аджмана.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ОАЭ

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