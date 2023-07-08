Ярмоленко отметился мастерским дебютным голом после возвращения в киевское Динамо — видео

8 июля, 23:25
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Ярмоленко забил дебютный гол за Динамо после возвращения (Фото:ФК Динамо Киев)

Ярмоленко забил дебютный гол за Динамо после возвращения (Фото:ФК Динамо Киев)

Динамо Киев в спарринге разгромило Вольфсберг (8:0) и одержало вторую победу на сборах в Австрии.

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Свой первый гол после возвращения в киевский клуб забил Андрей Ярмоленко. Футболист технично убрал голкипера и отправил мяч в пустые ворота соперника. Голами также отметились Бенито и Кабаев, которые сделали по дублю, и Леднев и Буяльский, которые по разу огорчили соперника.

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Отметим, что Ярмоленко также отметился двумя результативными передачами в матче.

До возвращения в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна, который покинул в июне после завершения контракта.

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Ранее сообщалось, что Андрей выбрал временный номер, с которым будет выступать на сборах в Австрии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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