Ярмоленко отметился мастерским дебютным голом после возвращения в киевское Динамо — видео 8 июля, 23:25 Ярмоленко забил дебютный гол за Динамо после возвращения (Фото:ФК Динамо Киев)

Динамо Киев в спарринге разгромило Вольфсберг (8:0) и одержало вторую победу на сборах в Австрии.

Свой первый гол после возвращения в киевский клуб забил Андрей Ярмоленко. Футболист технично убрал голкипера и отправил мяч в пустые ворота соперника. Голами также отметились Бенито и Кабаев, которые сделали по дублю, и Леднев и Буяльский, которые по разу огорчили соперника.

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Отметим, что Ярмоленко также отметился двумя результативными передачами в матче.

До возвращения в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна, который покинул в июне после завершения контракта.

Ранее сообщалось, что Андрей выбрал временный номер, с которым будет выступать на сборах в Австрии.