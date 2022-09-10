И отметился ассистом. Ярмоленко забил дебютный гол за свой новый клуб — видео

10 сентября, 19:49
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Ярмоленко подписал с Аль-Айном контракт на один сезон (Фото:ФК Аль-Айн)

Ярмоленко подписал с Аль-Айном контракт на один сезон (Фото:ФК Аль-Айн)

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко забил дебютный гол за свой новый клуб Аль-Айн из ОАЭ.

32-летний футболист огорчил Аль-Дафру в матче 2-го тура чемпионата страны. На 35-й минуте Андрей удачно сыграл на подборе в штрафной соперника и отправил мяч в ворота.

Видео дня

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1568606355988299777

Ярмоленко сделал счет в поединке 3:0 в пользу своей команды. На 89-й минуте украинец записал в свой актив еще и результативную передачу.

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Сама встреча завершилась разгромной победой Аль-Айна со счетом 7:0. Команда, которую тренирует украинец Сергей Ребров, набрала четыре очка и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Ярмоленко стал игроком Аль-Айна 13 июля, подписав с эмиратским клубом контракт на сезон 2022/23.

До этого Андрей выступал за лондонский Вест Хэм, который в конце мая объявил об уходе украинца.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Видео

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