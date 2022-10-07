Ярмоленко отличился вторым голом в чемпионате ОАЭ — видео 7 октября, 23:33 Ярмоленко открыл счет в матче (Фото:Аль Айн via Facebook)

Звездный украинский нападающий Аль-Айна Андрей Ярмоленко забил свой второй гол в первенстве ОАЭ.



На 6-й минуте матча пятого тура против команды Дибба 32-летний игрок отозвался на прострел с правого фланга и в касание пробил точно в ворота.

На 90-й минуте Аль-Айн забил второй мяч усилиями Лабы и одержал итоговую победу со счетом 2:0. Ярмоленко был заменен в компенсированное к основному время.

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По итогам пяти туров команда украинца, которую возглавляет его соотечественник Сергей Ребров, занимает третье место с отставанием в три очка от лидера Шарджа.

Свой дебютный гол за Аль-Айн Ярмоленко забил 10 сентября 2022 года в ворота команды Аль-Дафр.

Украинец стал игроком Аль-Айна 13 июля, подписав с клубом контракт на сезон 2022/23.

