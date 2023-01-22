Ярмоленко голом помог своему клубу победить в Лиге ОАЭ — видео
Аль-Айн победил со счетом 3:2 (Фото:ФК Аль-Айн via Twitter)
Украинский вингер Аль-Айна Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 13-го тура Лиги ОАЭ против Аль-Батаеха.
Ярмоленко отличился на 35-й минуте удвоив преимущество своей команды. Украинец получил пас от партнера и, выйдя один на один, пробил мимо голкипера в угол ворот.
После этого Аль-Батаеху удалось отквитать два гола, но в конце матча Аль-Айн все же вырвал победу - 3:2.
На счету Ярмоленко пять голов и четыре ассиста в этом сезоне во всех клубных турнирах.
Аль-Айн, наставником которого является украинец Сергей Ребров, занимает в Лиге ОАЭ седьмое место, отставая от лидера на пять очков.
Ярмоленко стал игроком Аль-Айна 13 июля 2022, подписав с клубом контракт на сезон 2022/23.
10 сентября украинец забил за эмиратский клуб дебютный гол.