Ярмоленко отметился голом и ассистом в матче за молодежную команду Вест Хэма — видео

3 мая, 14:34
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Андрей Ярмоленко вышел в старте за молодежку Вест Хэма (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Андрей Ярмоленко вышел в старте за молодежку Вест Хэма (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко помог Вест Хэму U23 победить Дерби Каунти со счетом 5:0 в матче молодежной английской Премьер-лиги.

Ярмоленко вышел в стартовом составе, а на 28-й минуте отличился голом, сделав счет 3:0. Андрей эффектно обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

На 60-й минуте украинец принял участие в голевой атаке, отдав результативный пас на Сонни Перкинса, который продолжил разгром соперника.

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На 69-й минуте Ярмоленко был заменен, а Вест Хэм в итоге одержал победу со счетом 5:0.

https://youtu.be/osNexIhzPag?t=170

Следует отметить, что в молодежной английской Премьер-лиге Вест Хэм занимает второе место, отстав от лидера Манчестер Сити на шесть очков.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что, скорее всего, летом покинет лондонский клуб.

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сборная Украины Английская Премьер-лига Вест Хэм

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