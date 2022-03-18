Подарил футболку фанату с флагом Украины. Ярмоленко драматичным голом вывел Вест Хэм в четвертьфинал Лиги Европы — видео
Ярмоленко подарил свою футболку фанату с украинским флагом (Фото:REUTERS/Tony Obrien)
Украинский футболист Андрей Ярмоленко своим голом принес драматичную победу Вест Хэму в ответном матче Лиги Европы над Севильей и вывел английский клуб в четвертьфинал.
После поражения с результатом 0:1 в первой игре 1/8 финала в Испании лондонской команде нужна была победа минимум в два мяча на своем поле.
Хозяева поля открыли счет на 39-й минуте, когда Томаш Соучек отозвался на навес Майкла Антонио и головой точно пробил в сетку.
Ярмоленко вышел на замену за три минуты до конца основного времени, которое больше не принесло голов, поэтому команды сыграли дополнительные полчаса игры.
На 112-й минуте украинский нападающий успешно сыграл на добивании и вывел клуб в следующий раунд — 2:0. После поединка он подарил свою футболку фанату с украинским флагом.
В другом матче четвертьфиналистом стала Аталанта Руслана Малиновского. Украинский полузащитник вышел в основном составе итальянского клуба и был заменен на 65-й минуте.
В четвертьфинал Лиги Европы вышли: Вест Хэм, Аталанта, Барселона, Айнтрахт, Лион, Айнтрахт, Брага, РБ Лейпциг.
13 марта Ярмоленко стал одним из героев встречи против Астон Виллы в 29 туре английской Премьер-лиги, забив победный мяч — 2:1.
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