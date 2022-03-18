Подарил футболку фанату с флагом Украины. Ярмоленко драматичным голом вывел Вест Хэм в четвертьфинал Лиги Европы — видео

18 марта, 02:54
Цей матеріал також доступний українською
Ярмоленко подарил свою футболку фанату с украинским флагом (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Ярмоленко подарил свою футболку фанату с украинским флагом (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Украинский футболист Андрей Ярмоленко своим голом принес драматичную победу Вест Хэму в ответном матче Лиги Европы над Севильей и вывел английский клуб в четвертьфинал.

Читайте также:

Гари Линекер в восторге от Андрея Ярмоленко и украинцев (Фото:Гари Линекер via Instagram) «Украинцы — невероятные». Легендарный экс-футболист с восторгом отреагировал на гол Ярмоленко в матче английской Премьер-лиги

После поражения с результатом 0:1 в первой игре 1/8 финала в Испании лондонской команде нужна была победа минимум в два мяча на своем поле.

Хозяева поля открыли счет на 39-й минуте, когда Томаш Соучек отозвался на навес Майкла Антонио и головой точно пробил в сетку.

Ярмоленко вышел на замену за три минуты до конца основного времени, которое больше не принесло голов, поэтому команды сыграли дополнительные полчаса игры.

На 112-й минуте украинский нападающий успешно сыграл на добивании и вывел клуб в следующий раунд — 2:0. После поединка он подарил свою футболку фанату с украинским флагом.

REUTERS/Tony Obrien
Фото: REUTERS/Tony Obrien

В другом матче четвертьфиналистом стала Аталанта Руслана Малиновского. Украинский полузащитник вышел в основном составе итальянского клуба и был заменен на 65-й минуте.

В четвертьфинал Лиги Европы вышли: Вест Хэм, Аталанта, Барселона, Айнтрахт, Лион, Айнтрахт, Брага, РБ Лейпциг.

13 марта Ярмоленко стал одним из героев встречи против Астон Виллы в 29 туре английской Премьер-лиги, забив победный мяч — 2:1.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Лига Европы ФК Севилья Вест Хэм

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ