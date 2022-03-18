Подарил футболку фанату с флагом Украины. Ярмоленко драматичным голом вывел Вест Хэм в четвертьфинал Лиги Европы — видео 18 марта, 02:54 Цей матеріал також доступний українською Ярмоленко подарил свою футболку фанату с украинским флагом (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Украинский футболист Андрей Ярмоленко своим голом принес драматичную победу Вест Хэму в ответном матче Лиги Европы над Севильей и вывел английский клуб в четвертьфинал.



После поражения с результатом 0:1 в первой игре 1/8 финала в Испании лондонской команде нужна была победа минимум в два мяча на своем поле.

Хозяева поля открыли счет на 39-й минуте, когда Томаш Соучек отозвался на навес Майкла Антонио и головой точно пробил в сетку.

Ярмоленко вышел на замену за три минуты до конца основного времени, которое больше не принесло голов, поэтому команды сыграли дополнительные полчаса игры.

На 112-й минуте украинский нападающий успешно сыграл на добивании и вывел клуб в следующий раунд — 2:0. После поединка он подарил свою футболку фанату с украинским флагом.

Фото: REUTERS/Tony Obrien

В другом матче четвертьфиналистом стала Аталанта Руслана Малиновского. Украинский полузащитник вышел в основном составе итальянского клуба и был заменен на 65-й минуте.

В четвертьфинал Лиги Европы вышли: Вест Хэм, Аталанта, Барселона, Айнтрахт, Лион, Айнтрахт, Брага, РБ Лейпциг.

13 марта Ярмоленко стал одним из героев встречи против Астон Виллы в 29 туре английской Премьер-лиги, забив победный мяч — 2:1.

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