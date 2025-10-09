Основной полузащитник сборной Украины не сыграет с Исландией из-за травмы

9 октября, 21:06
Егор Ярмолюк — футболист сборной Украины (Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)

Егор Ярмолюк — футболист сборной Украины (Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)

Полузащитник Егор Ярмолюк не поможет сборной Украины в выездном отборочном матче ЧМ-2026 против команды Исландии.

Хавбек Брентфорда не восстановился после травмы, сообщил на пресс-конференции главный тренер сине-желтых Сергей Ребров.

«Егор завтра не сможет играть, но он восстанавливается. Мы разговаривали с врачами — послезавтра он уже будет работать в основной группе. Надеемся, что он будет готов на следующую игру», — отметил Ребров.

Ярмолюк провел в старте первый отборочный матч ЧМ-2026 против Франции (0:2). В следующем поединке с Азербайджаном (1:1) 21-летний футболист вышел на замену.

Матч между Исландией и Украиной состоится 10 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

13 октября Украина будет принимать Азербайджан в номинально домашнем матче в Кракове.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Травма Сборная Украины Сергей Ребров ЧМ-2026 Сборная Исландии Егор Ярмолюк

