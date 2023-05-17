«Если бы знал, то никогда бы не поехал». Ракицкий объяснил свои выступления в России во время войны и почему решил вернуться в Украину 17 мая, 19:00 Ракицкий вернулся в Шахтер в январе 2023 года (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий прокомментировал свое решение перейти в санкт-петербургский Зенит после начала российского вторжения в 2014 году и объяснил, почему покинул Россию после полномасштабного нападения на Украину.

В интервью пресс-службе Шахтера Ракицкий заявил, что он не ожидал полномасштабного вторжения России в Украину, однако 24 февраля 2022 года изменил свое мнение по поводу РФ и в тот же день без колебаний расторг контракт с санкт-петербургским клубом и вернулся в Украину.

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«Этот поступок и есть мой ответ. Никто не мог представить такой масштаб агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, никогда бы не поехал играть в Россию!», — сказал Ракицкий.

Футболист в свою защиту добавил, что до начала полномасштабного вторжения не он один не воспринимал серьезность намерений России.

«Посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой.

Но 24 февраля расставило все по местам — в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы", — подытожил Ракицкий.



Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны России в Украине.

В январе 2023 года Ракицкий вернулся в донецкий Шахтеру.