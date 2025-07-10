Ярослав Ракицкий подписал контракт с клубом из Первой лиги Украины

Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Черноморце.

Пресс-служба одесского клуба сообщила, что 35-летний игрок подписал новый контракт. Детали соглашения неизвестны.

«Продолжаем вместе бороться за Одессу и наш клуб», — говорится в посте.

Реклама

Напомним, что Ярослав в марте текущего года присоединился к Черноморцу как свободный агент. За это время он провел девять матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

По итогу прошедшего сезона в УПЛ Черноморец вылетел в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что новый тренер Ворсклы покинул клуб спустя две недели после назначения.