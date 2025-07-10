Ярослав Ракицкий подписал контракт с клубом из Первой лиги Украины
Ярослав Ракицкий остался в Черноморце (Фото: ФК Черноморец)
Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Черноморце.
Пресс-служба одесского клуба сообщила, что 35-летний игрок подписал новый контракт. Детали соглашения неизвестны.
«Продолжаем вместе бороться за Одессу и наш клуб», — говорится в посте.
Напомним, что Ярослав в марте текущего года присоединился к Черноморцу как свободный агент. За это время он провел девять матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
По итогу прошедшего сезона в УПЛ Черноморец вылетел в Первую лигу.
Ранее сообщалось, что новый тренер Ворсклы покинул клуб спустя две недели после назначения.