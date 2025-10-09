Защитник Черноморца Ярослав Ракицкий был удален с поля в матче 10-го тура Первой лиги Украины против Виктории (0:0).

В конце первого тайма арбитр показал 36-летнему футболисту желтую карточку за споры.

На 70-й минуте против Ракицкого сфолил полузащитник Виктории Денис Рябой. Между игроками произошла стычка, и Ракицкий ударил соперника головой. Судья наказал защитника Черноморца второй желтой карточкой.

(момент с удалением — 1:43:41)

Для Ракицкого это первое удаление в составе Черноморца и в Первой лиге в целом. Одесская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков в 10 поединках.

Напомним, Ракицкий присоединился к Черноморцу в марте текущего года как свободный агент. По итогам прошлого сезона одесситы вылетели из УПЛ.

Ярослав Ракицкий — бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу.

