Вернувшийся в Шахтер Ракицкий получит медаль чемпиона России

1 мая, 18:57
Цей матеріал також доступний українською
Ярослав Ракицкий выступал за Зенит в 2016—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)

Ярослав Ракицкий выступал за Зенит в 2016—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала полномасштабной войны в Украине покинул Зенит и вернулся в Шахтер, получит от санкт-петербургского клуба медаль чемпиона России.

Зенит, ставший чемпионом России в этом сезоне, решил отправить золотые медали даже тем футболистам, которые покинули команду в посреди сезоне, сообщили в пресс-службе российского клуба.

Видео дня

В составе Зенита таких трое: Сердар Азмун (Байер), Эммануэль Маммана (Ривер Плейт) и Ярослав Ракицкий (Шахтер).

Читайте также:

Шахтер спасся от поражения в конце матча (Фото:ФК Шахтер) Шахтер драматично спасся от поражения титулованному хорватскому клубу в благотворительном матче — видео

В сезоне 2021/22 Ракицкий провел за Зенит 15 поединков, в которых отличился одним голом и четырьмя ассистами.

Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а позже присоединился к Шахтеру.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, донецкий клуб не подписывал с Ракицким контракт и футболиста пригласили только для участия в товарищеских матчах.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Зенит ФК Шахтер Ярослав Ракицкий

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X