Вернувшийся в Шахтер Ракицкий получит медаль чемпиона России 1 мая, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Ярослав Ракицкий выступал за Зенит в 2016—2019 годах (Фото:ФК Шахтер)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала полномасштабной войны в Украине покинул Зенит и вернулся в Шахтер, получит от санкт-петербургского клуба медаль чемпиона России.



Зенит, ставший чемпионом России в этом сезоне, решил отправить золотые медали даже тем футболистам, которые покинули команду в посреди сезоне, сообщили в пресс-службе российского клуба.

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В составе Зенита таких трое: Сердар Азмун (Байер), Эммануэль Маммана (Ривер Плейт) и Ярослав Ракицкий (Шахтер).

В сезоне 2021/22 Ракицкий провел за Зенит 15 поединков, в которых отличился одним голом и четырьмя ассистами.

Ракицкий играл за Шахтер в 2006—2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а позже присоединился к Шахтеру.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, донецкий клуб не подписывал с Ракицким контракт и футболиста пригласили только для участия в товарищеских матчах.



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