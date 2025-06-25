«Лентяй был». Украинский тренер рассказал о начале карьеры легенды Манчестер Сити в Донецке

Сергей Шищенко (Фото: ФК Буковина)

Новый главный тренер Буковины Сергей Шищенко вспомнил период карьеры в донецком Металлурге, где он играл в одной команде с Яя Туре, который впоследствии построил большую карьеру в Манчестер Сити и других топ-клубах.

В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко, Шищенко рассказал, что Туре был немного ленивым игроком, но с большим потенциалом, который в итоге реализовал.

«Яя приехал очень молодым парнем — тогда ему было 18 лет. Сразу было видно, что он будет топовым игроком. Тогда он был такой ленивый немного, но габаритный, очень техничный, техника у него была классная. Но это лентяй был точно.

Но видишь, насколько у него удачная карьера футбольная, насколько он вырос. Талант — это было видно сразу", — рассказал Шищенко.

Туре играл за донецкий Металлург в 2003—2005 годах, после чего защищал цвета Олимпиакоса, Монако, Барселоны, Манчестер Сити и Циндао Хайню.

В прошлом сезоне Шищенко возглавлял Оболонь, с которой сохранил прописку в УПЛ, но покинул команду и стал тренером перволиговой Буковины.

