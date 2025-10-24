Звезда Манчестер Сити хотел покинуть футбол и перейти в другой вид спорта

24 октября, 15:57
Йошко Гвардиол один из лучших защитников АПЛ (Фото: ФК Манчестер Сити)

Йошко Гвардиол один из лучших защитников АПЛ (Фото: ФК Манчестер Сити)

Защитник сборной Хорватии и Манчестер Сити Йошко Гвардиол признался, что в юношеском возрасте едва не покинул футбол ради баскетбола.

Звездный игрок рассказал, что в 16 лет, выступая за Динамо Загреб, он никак не мог пробиться в основу, а потому задумывался над сменой вида спорта.

«Мне нравился баскетбол, я больше не испытывал радости от футбола, все мои друзья играли в баскетбол», — цитирует Йошко ESPN.

В конце концов, Гвардиол продолжил играть на поле и вскоре дважды стал чемпионом Хорватии. Впоследствии переход в Лейпциг за 16 млн евро сделал его самым дорогим хорватским подростком.

В августе 2023 года Йошко перешел в Манчестер Сити. СМИ писали, что трансфер обошелся Горожанам в 90 миллионов евро, что сделало Гвардиолу вторым самым дорогим защитником мира. Сейчас он один из ключевых игроков МанСити. А за свою карьеру бронзовый призер ЧМ-2022 завоевал 12 командных трофеев.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал одного из самых талантливых игроков, которого когда-либо видел.

