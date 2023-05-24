«Никто не знает, что я чувствую»: Экс-футболист Динамо завершит карьеру 24 мая, 21:42 Йосип Пиварич (Фото:ФК Динамо Киев)

Бывший футболист киевского Динамо Йосип Пиварич объявил, что вскоре повесит бутсы на гвоздь.

Хорватский защитник сообщил, что в ближайшею пятницу проведет свой последний матч в профессиональной карьере.

По словам 34-летнего игрока, он испытывает большие проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему нормально чувствовать себя.

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«В моей карьере было слишком много проблем со здоровьем, целых 7 операций, и все это сейчас отражается на моем теле.

Никто не знает, что я чувствую каждое утро, вставая с постели. Просто чувствую себя истощенным и больше не хочу обременять свой организм", — приводит слова Пиварича Jutarnji.

Напомним, в составе Динамо Киев Пиварич выступал с августа 2017 по октябрь 2020. За это время он провел 47 игр, в которых выполнил пять голевых передач. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Украины в сезоне-2019/20.

Сейчас Йосип играет за перволиговую Локомотиву, которая проведет свой последний матч сезона 26 мая.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины может вернуться в Динамо Киев.