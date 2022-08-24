YouTube заблокировал трансляцию матча украинской Премьер-лиги Рух — Металлист после недопуска на поединок официального транслятора 24 августа, 16:15 Матч проходит во Львове на стадионе Украина (Фото:ФК Движение)

YouTube заблокировал трансляцию матча 1-го тура украинской Премьер-лиги Рух-Металлист на клубном канале львовского клуба из-за нарушения авторских прав.

На канале Ruh TV в YouTube сообщается, что видео недоступно из-за жалобы о нарушении авторских прав от пользователя «Объединение Профессиональных Футбольных Клубов «Премьер-Лига».

Видео дня

Ранее Рух не допустил на стадион Украина во Львове, где проходит матч, съемочную группу Setanta Sports, хотя она является официальным транслятором украинской Премьер-лиги.

Накануне на матч первого тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Ворсклой, который проходил в Ужгороде, приехали съемочные группы 1+1 Media и Setanta Sports, но последние впоследствии покинули стадион, поскольку луганский клуб не допустил их на позиции для съемки игры.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.