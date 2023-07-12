Йовичевич трогательно обратился к украинским болельщикам после неожиданного ухода из Шахтера — видео 12 июля, 21:00 Игор Йовичевич (Фото:СК Дніпро-1)

Бывший тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич записал видеообращение к фанатам.

Хорватский специалист опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о своем будущем, а также поблагодарил украинских болельщиков.

«Дорогие украинцы, добрый день! Наверное, вы уже знаете, что несколько дней назад я возглавил футбольный клуб Аль-Раед в Саудовской Аравии. Очень интересны жизненные пути и судьба.

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Ибо в прошлом году ни один иностранный тренер не хотел принять Шахтер в условиях войны. Я с тренерским штабом принял решение, и это был самый лучший шаг в моей карьере. Сейчас многие тренеры хотят приехать в Саудовскую Аравию, но не могут. Так что очень интересная ситуация. И это ваша заслуга, болельщики. Хочу поблагодарить лично. Потому что в условиях войны шлифуется характер, менталитет выживания.

И в спортивном смысле… между такими хорошими тренерами, которые есть в Саудовской Аравии, выживают лучшие. Так что это будет преимуществом. Попасть в лигу Саудовской Аравии — это для меня большой вызов. Ведь нужно будет играть против мировых звезд и хороших тренеров, которые будут испытывать мои знания, квалификацию, опыт! Благодарен вам!

Долго думал, как обратиться к вам. Потому последний месяц читал много комментариев, что вы думаете обо мне. Это действительно дает вдохновение", — сказал Йовичевич.

Напомним, хорват возглавлял Шахтер с июля 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Украины по итогу прошлого сезона.



Ранее сообщалось, Шахтер официально назначил нового главного тренера из Нидерландов.

