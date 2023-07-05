Йовичевич впервые прокомментировал увольнение с Шахтера 5 июля, 16:35 Игор Йовичевич (Фото:ФК Шахтер)

Бывший главный тренер Шахтера Игор Йовичевич высказался о своих взаимоотношениях с игроками донецкой команды.

Хорватский специалист признался, что многие футболисты «горняков» написали ему слова благодарности.

«Все сообщения от футболистов в Instagram заставляют меня чувствовать себя очень счастливым. Я поддерживаю с ними дружбу, я почти как отец для них и все, что я вижу, заставляет меня чувствовать большую гордость.

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У игроков хорошая перспектива продолжать прогрессировать. Они — поколение, совершившее большой скачок с Шахтером. Мир говорил о нас в этих бесчеловечных условиях. Ну а мы начинаем с нуля, находясь в поиске нового вызова", — приводит слова тренера Marca.

Напомним, хорват возглавлял Шахтер с июля 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Украины по итогу прошлого сезона.

Ранее сообщалось, Шахтер официально назначил нового главного тренера из Нидерландов.