Шахтер, скорее всего, возглавит тренер клуба, которого связывают с Коломойским — СМИ

24 июня, 01:42
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Йовичевич с 2020 года возглавляет Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

Йовичевич с 2020 года возглавляет Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

Новым наставником Шахтера, скорее всего, станет главный тренер Днепра-1, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, Игор Йовичевич, сообщает Telegram-канал медиа-проекта Бомбардир.

По его информации, хорватский специалист на 99,9 процента будет работать в донецком клубе, чьим президентом является другой украинский олигарх Ринат Ахметов.

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Отмечается, что главным аргументом для тренера возглавить Шахтер стало то, что тот сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

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Донецкий клуб пока не подтверждает эту информацию, но Telegram-канал указывает, что ожидает официального сообщения.

По данным журналиста телеканалов Футбол Игоря Бурбаса, Йовичевич, который тренирует Днепр-1 с 2020 года, находится в списке претендентов на замену нынешнего рулевого команды Роберто Де Дзерби.

Сообщалось, что Коломойский дает Днепру-1 один миллионов долларов в год. Олигарх опровергал информацию о том, что финансово поддерживает клуб, хотя и посещал его матчи.

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Теги:   Футбол Игорь Коломойский Ринат Ахметов Премьер-лига Украины ФК Шахтер СК Днепр-1

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