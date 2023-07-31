«Не увидел ничего сверхъестественного». Возвращение Ярмоленко не впечатлило бывшего тренера сборной Украины 31 июля, 16:47 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо Киев)

Экс-наставник киевского Динамо и главной команды страны Йожеф Сабо прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в первом туре УПЛ против Миная (4:1).

По словам Сабо, он не увидел в игре Ярмоленко ничего необычного и убедился в том, что Андрей будет лишь тренером на футбольном поле в составе киевлян.

«Ярмоленко? Я говорил, что Андрей будет тренером на футбольном поле. Не увидел в его игре ничего сверхъестественного. Будем за него болеть».

Видео дня

Специалист также добавил, что поспешил с тем, что отдал чемпионство сезона 2023/24 Шахтеру.

«Первые матчи сезона всегда напряженные. Игроки лишь после сборов, втягиваются в игру. Когда меня спрашивали о фаворите на чемпионство, я давал первое место Шахтеру, но по игре, „горняки“ пока что слабые, как и Заря. О силе можно будет говорить после четвертого или пятого туров. Пока что слабовато все выглядит, но, главное, что мы начали чемпионат», — сказал Сабо, передает 1927.kiev.ua.

Ранее Луческу оценил дебют Ярмоленко после возвращения в Динамо, сказав, что ему нужно больше времени, чтобы набрать форму.