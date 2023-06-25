«Нужно улучшить реализацию». Легенда украинского футбола оценил победу молодежной сборной Украины над Румынией на Евро U-21 25 июня, 13:53 Йожеф Сабо (Фото:ФК Динамо)

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо прокомментировал ряд упущенных моментов сборной Украины U-21 в матче против Румынии на молодежном Евро.

Легендарный наставник отметил желание наших футболистов демонстрировать командный футбол.

«Непростая игра, тем приятнее, что преимущество было на стороне нашей сборной, которая превзошла соперника по созданным моментам и победила. Отмечу желание демонстрировать командный футбол, правда, на этот раз были невынужденные ошибки в передачах.

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Сабо также похвалил защиту молодежной сборной Украины, однако недоволен игрой впереди.

«Сборная вторую игру провела „на ноль“, значит, защитная линия свою работу выполняет также хорошо. Хочу пожелать улучшить реализацию, все-таки турнир серьезный, и другие соперники могут не позволить создавать такое количество моментов», — сказал Сабо Footboom.

Также украинский журналист расхвалил игрока молодежной сборной Украины на Евро U-21.

Ранее сообщалось, что тренер молодежной сборной Украины не уверен, что Ванат еще сыграет на Евро U-21.