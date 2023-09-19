«Сейчас так никто не играет». Легенда украинского футбола беспощадно раскритиковал игру Динамо 19 сентября, 19:49 Йожеф Сабо не в восторге от игры Динамо (Фото:ФК Динамо)

Бывший игрок и тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями после матча столичного клуба против полтавской Ворсклы (2:0) в седьмом туре украинской Премьер-лиги.

По словам Сабо, Динамо играет в примитивный и неинтересный футбол, сообщает 1927.kiev.ua.

«Это не мой футбол. „Тиры-пиры“ играть не интересно — туда мяч покатили, сюда покатили, пешком походили. Сейчас в такой футбол никто не играет», — сказал Сабо.

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Также Сабо упрекнул и игроков, которым не хватает индивидуального мастерства.

«Много брака от игроков обеих команд. Бывало, что банально мяч не могут остановить в простой ситуации. За такие эпизоды я говорил на послематчевых разборах: «Не можешь остановить?! Останавливай руками!»

Буяльский имел три момента. В первом нужно было просто пробить в дальний угол. Сколько там осталось — 10 или 9 метров? Во втором моменте была та же картина и он снова хочет перебросить. Буяльский играет непонятно в кого. Возможно, в свободного художника.

Ярмоленко играет разыгрывающего, неплохо держит мяч, отдает. Вместо Сидорчука сыграл Бражко — молодой, подает надежды, но его практически не было видно впереди. Посмотрим, как будет играть дальше. Неплохо сыграл Попов и Биловар тоже хорошо провел эту игру", — сказал Сабо.



Ранее Сабо раскритиковал сборную Украины после поражения от Италии (1:2) в отборе Евро-2024.