«Не умеет элементарно мячи отбирать»: легенда Динамо разнес лидера Шахтера после сенсационного поражения в УПЛ

Бывший футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо отреагировал на разгромное поражение Шахтера от ЛНЗ (1:4) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги, критически оценив игру капитана Горняков Николая Матвиенко.

«Сомневаюсь, что только я, пожалуй, никто не ожидал такого счета. Знаешь, даже когда было 2:0 в пользу черкасской команды, я думал, что игроки Шахтера спасутся от поражения, но…

Реклама

Проблема одна — хаос в защите Шахтера. Вот как играл сегодня Матвиенко? Да он не умеет элементарно мячи отбирать, а его еще и в национальную сборную Украины вызывают! Привык к тому, что его команды в украинской Премьер-лиге играет преимущественно на атаку, поэтому ему надо просто принимать мяч и отдавать вперед, а не отрабатывать как следует в защите.

Ну, и не только Матвиенко, там все защитники сегодня сыграли плохо", — цитирует Сабо УФ.

Отметим, что несмотря на поражение Шахтер сохраняет лидерство в УПЛ, имея 17 очков в активе. Динамо идет на второй строчке (16 очков), а тройку замыкает Кривбасс, который также имеет 16 баллов.

Ранее Арда Туран эмоционально прокомментировал разгромное поражение от ЛНЗ.