«Прибил бы Путина в раздевалке». Бывший тренер сборной Украины вспомнил встречу с президентом России после принципиального матча 2 августа, 15:32 Йожеф Сабо (Фото:ФК Динамо)

Экс-наставник главной команды страны Йожеф Сабо поделился воспоминаниями о матче сборной Украины против России (1:1) в отборе к Евро-2000.

По словам специалиста, после поединка в раздевалку зашел Владимир Путин и разговаривал с ним. Сабо добавил, что если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его на месте.

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«О, это был не футбол, а политика. На базу приезжали работники ЦК, накручивали, что не дай Бог проиграть этот матч. Это было больше, чем футбол.

Эта падаль — Путин — после матча зашел к нам в раздевалку, разговаривал со мной. Я после него мыл руку. Приходил с охраной.

Если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его там", — сказал Сабо SportArena.

Ранее Йожеф Сабо прокомментировал игру Ярмоленко в первом туре УПЛ против Миная (4:1), сказав, что не увидел ничего сверхъестественного.