Украинский футбольный клуб подписал защитника Мариуполя, который более двух лет провел в российском плену

Амилаханов — начальник ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты, воин ВСУ, участник обороны Мариуполя.

Стоит отметить, что более двух лет Тимур находился в российском плену.

В апреле 2025 года перед матчем ЮКСА с Буковиной Амилаханов нанес первый символический удар по мячу.

«Футбол — это больше, чем игра. Футбол — это свобода. Рад присоединиться к ЮКСА и творить новую историю», — прокомментировал свой трансфер Амилаханов.

ЮКСА выступает в Первой лиге. В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в Чемпионской группе.

