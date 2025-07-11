Украинский футбольный клуб подписал защитника Мариуполя, который более двух лет провел в российском плену

11 июля, 17:33
Тимур Амилаханов стал игроком ФК ЮКСА (Фото: ФК ЮКСА)

ЮКСА официально объявила о подписании Тимура Амилаханова.

Амилаханов — начальник ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты, воин ВСУ, участник обороны Мариуполя.

Стоит отметить, что более двух лет Тимур находился в российском плену.

В апреле 2025 года перед матчем ЮКСА с Буковиной Амилаханов нанес первый символический удар по мячу.

«Футбол — это больше, чем игра. Футбол — это свобода. Рад присоединиться к ЮКСА и творить новую историю», — прокомментировал свой трансфер Амилаханов.

ЮКСА выступает в Первой лиге. В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в Чемпионской группе.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал участника клубного ЧМ, который в 2022-м покинул команду благодаря правилу ФИФА.

