Чемпион мира покинул ПСЖ ради катарского клуба 18 сентября, 22:24 Юлиан Дракслер (Фото:ФК Аль-Ахли)

Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер перешел из французского ПСЖ в катарский Аль-Ахли.

Об этом сообщает официальный сайт Аль-Ахли.

Дракслер подписал с катарским клубом контракт на два сезона — до лета 2025 года.

По информации СМИ, Аль-Ахли заплатил ПСЖ за 29-летнего футболиста более 20 млн евро.

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Дракслер выступал за ПСЖ с 2016 года, сыграв 198 матчей, в которых забил 26 голов

Следует отметить, что в 2014 году Дракслер в составе сборной Германии стал чемпионом мира.

Ранее бразильский форвард Неймар перешел из ПСЖ в саудовский Аль-Хиляль.