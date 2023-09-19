Известно имя тренера, который будет готовить сборную Германии к домашнему Евро-2024 — СМИ 19 сентября, 14:33 Юлиан Нагельсманн (Фото:REUTERS / Annegret Hilse)

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн будет тренировать сборную Германии до Евро-2024 включительно.

Об этом сообщает Blid.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали. Нагельсманн будет получать во главе сборной четыре миллиона евро в год. Контракт будет действовать до конца Евро-2024, которое пройдет в Германии.

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Отметим, что в Баварии тренер получил семь миллионов евро в год. Юлиан имел контракт с мюнхенцами до 2026 года.

Напомним, что немецкий футбольный союз уволил Ганса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной после серии неутешительных результатов.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Германии Юлиан Дракслер перешел из французского ПСЖ в катарский Аль-Ахли.