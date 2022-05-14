«У меня нет уверенности». Жена голкипера Шахтера рассказала, вернется ли в Украину 14 мая, 15:15 Цей матеріал також доступний українською В 2014 году Юлия вместе с семьей покинула Донецк (Фото:Юлия Пятова via Instagram)

Жена голкипера донецкого Шахтера Андрея Пятова Юлия, которая вместе с семьей после начала войны проживает за границей, поделилась планами на будущее.

В интервью Денисов Time Юлия вспомнила, как в 2014 году вместе с семьей покинула Донецк и предположила, что сейчас тоже не сможет вернуться в Украину.

Юлия подчеркнула, что препятствует этому не столько война, сколько обязанность воспитания детей и обязательства мужчины перед клубом.

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«Пусть это будет самое пессимистичное, что я скажу за сегодня, но нет у меня уверенности, что мы вернемся. Мне кажется, что это будет замороженный конфликт».

Мы можем не вернуться не потому, что война, а у моего мужа есть определенные обязательства с клубом, футболом. Вернется ли футбол в Украину или будет существовать клуб — никто этого не знает. Как бы мне ни хотелось вернуться первым же самолетом в Украину, я буду со своим мужем", — сказала Юлия.

Ранее Андрей Пятов признался, что сейчас трудно спрогнозировать будущее Шахтера, но допустил, что в случае распродажи дорогих футболистов клуб сможет продолжить существование.



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