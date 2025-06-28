«Худшее, что я видел в футболе»: Клопп жестко разнес клубный ЧМ, назвав главную проблему турнира

28 июня, 15:20
Юрген Клопп раскритиковал клубный чемпионат мира (Фото: instagram.com/kloppo)

Бывший наставник Боруссии Дортмунд и Ливерпуля Юрген Клопп раскритиковал идею проведения клубного чемпионата мира.

По словам немецкого тренера, турнир не нужно было проводить, ведь он будет иметь последствия для здоровья футболистов.

«Клубный чемпионат мира — это ужасная идея, худшее, что я когда-либо видел в футболе. Это придумали люди, которые никогда не работали в футболе, или давно не имеют к нему отношения.

В прошлом году были Копа Америка и чемпионат Европы, в этом — клубный чемпионат мира, в следующем — чемпионат мира. Это означает, что у игроков нет нормального отдыха — ни физически, ни психологически.

Да, они зарабатывают большие деньги. Но игрок НБА отдыхает четыре месяца в году. А Вирджил ван Дейк за всю карьеру не имел столько выходных. У меня огромные опасения из-за этого турнира.

Футболисты будут получать травмы, которых раньше никогда не было. Мы требуем, чтобы в каждом матче они отдавали все силы и показывали качественный футбол. И это 70 или 75 раз в год! Так продолжаться не может", — приводит слова Клоппа Die Welt.

Клубный чемпионат мира с участием 32 команд стартовал 15 июня. Финальный матч состоится 13 июля.

Напомним, что определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Юрген Клопп клубный чемпионат мира

