Отказал Манчестер Юнайтед: легендарный Клопп объяснил, почему не хотел тренировать Роналду

Во время переговоров немецкий специалист понял, что не хочет присоединиться к Красным дьяволам. Тогда Клоппу предлагали собрать команду звезд футбола, в частности, говорилось о возвращении Криштиану Роналду. Юргену эта идея не понравилась, поэтому он отказал МЮ.

Реклама

«Когда сэр Алекс Фергюсон закончил тренировать, они общались со мной. Конечно, в какой-то момент они проявили интерес. Тогда я был им интересен, я был молод, у меня была потрясающая команда в Дортмунде. Они, видимо, подумали: Что он там вытворяет?

Юнайтед пытался обсудить со мной назначение. Это было неудачное время, неудачный момент. У меня был контракт с Боруссией, и я бы ни за что не ушел. Они искали нового тренера, и, думаю, я был одним из нескольких вариантов.

Во время переговоров были моменты, которые мне не понравились. Идея была грандиозной: Мы подпишем кого захотим, подпишем того, подпишем этого. А я сидел и понимал, что это не мой проект. Это было неудачное время, но прежде всего это не мой проект.

Я не хотел заниматься возвращением Погба — он был фантастическим игроком, но обычно такие решения не работают. Или Криштиану — все мы знаем, что он лучший игрок мира вместе с Месси, но возвращения никогда не помогают.

Да, на то время, в 2013 году, речь, очевидно, шла не о Криштиану, а о самой идее собрать лучших игроков и сказать: Поехали! Однако мне эта идея не понравилась", — признался Клопп во время интервью на Ютуб канале The Diary Of A CEO.

Напомним, в октябре 2015 года Юрген все-таки возглавил английский гранд — Ливерпуль.

С этим клубом немецкий специалист стал победителем Лиги чемпионов 2018/19, АПЛ 2019/20, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. А в мае 2024-го покинул команду, став новым глобальным руководителем футбольного направления в системе Ред Булл.

Кстати, в последнем матче АПЛ Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль на Энфилде впервые с января 2016 года. Для команды Арне Слота это уже третье подряд поражение в чемпионате и четвертое в целом.

Ранее главный тренер команды нашел причины сенсационного поражения от Манчестер Юнайтед в АПЛ.