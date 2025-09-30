«Я не хочу работать тренером». Легендарный Клопп сделал заявление о своем будущем

30 сентября, 16:32
Юрген Клопп (Фото: REUTERS/Molly Darlington)

Юрген Клопп (Фото: REUTERS/Molly Darlington)

Бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп сейчас занимает должность глобального спортивного директора в системе Ред Булл.

58-летний немецкий специалист заявил, что не планирует возвращаться на тренерскую скамью, хотя и признает, что не хочет загадывать наперед, сообщает The Athletic.

«Я смотрел некоторые матчи Ливерпуля, но это не было так: «О, уже суббота».

Реклама

Я даже не знал, когда начинаются матчи. Я просто был занят другими делами. Занимался спортом. Наслаждался жизнью, проводил время с внуками, совершенно обычные вещи, зная, что снова буду работать. Но в то же время понимаю, что больше не хочу работать тренером.

Никогда больше? Я так думаю. Но никогда не знаешь точно. Мне 58. Если я начну снова в 65, все скажут: «Ты же говорил, что больше никогда не будешь этого делать». Эм, извините, я тогда так думал на сто процентов, когда говорил это. Это то, что я думаю сейчас. Мне ничего не недостает", — сказал Клоп.

Напомним, Клопп покинул Ливерпуль после завершения сезона 2023/24, проведя во главе клуба почти девять лет. Вместе с «красными» он получил восемь трофеев, среди которых чемпионство в АПЛ и победа в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что украинский вратарь отразил пенальти в своем дебютном матче за Реал в Юношеской лиге УЕФА.

