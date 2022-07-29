Главный тренер и спортивный директор клуба итальянской Серии А устроили потасовку на стоянке — видео

29 июля, 16:53
Наставник Торино несколько раз оттолкнул Ваньяти (Фото:sports.ru)

Наставник Торино несколько раз оттолкнул Ваньяти (Фото:sports.ru)

Главный тренер итальянского Торино Иван Юрич и спортивный директор клуба Давиде Ваньяти устроили потасовку на автомобильной стоянке.

Инцидент случился в Австрии, где команда проводит тренировочный сбор, готовясь к новому сезону.

Причиной конфликта стало недовольство Юрича работой спортивного директора на трансферном рынке. Инцидент был записан на камеру.

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На видео видно, как наставник Торино несколько раз оттолкнул Ваньяти, пытаясь от него уйти. Спортивный директор, в свою очередь, пытался что-то доказать Ивану.

Во время конфликта было слышно, как мужчины оскорбляют друг друга, используя нецензурную брань. Позже в ситуацию вмешался третий мужчина, который не позволил потасовке перерасти в драку.

https://www.youtube.com/watch?v=fcaMj4Fzqq4&t

Сообщалось, что игроком Торино может стать форвард сборной Украины Артем Довбик.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео Серия А Чемпионат Италии Торино

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