Главный тренер и спортивный директор клуба итальянской Серии А устроили потасовку на стоянке — видео
Наставник Торино несколько раз оттолкнул Ваньяти (Фото:sports.ru)
Главный тренер итальянского Торино Иван Юрич и спортивный директор клуба Давиде Ваньяти устроили потасовку на автомобильной стоянке.
Инцидент случился в Австрии, где команда проводит тренировочный сбор, готовясь к новому сезону.
Причиной конфликта стало недовольство Юрича работой спортивного директора на трансферном рынке. Инцидент был записан на камеру.
На видео видно, как наставник Торино несколько раз оттолкнул Ваньяти, пытаясь от него уйти. Спортивный директор, в свою очередь, пытался что-то доказать Ивану.
Во время конфликта было слышно, как мужчины оскорбляют друг друга, используя нецензурную брань. Позже в ситуацию вмешался третий мужчина, который не позволил потасовке перерасти в драку.
Сообщалось, что игроком Торино может стать форвард сборной Украины Артем Довбик.
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