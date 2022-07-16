«П***р». Президент клуба, которого связывают с Коломойским, осудил уход его тренера в Шахтер Ахметова

16 июля, 22:45
Йовичевич подписал с Шахтером контракт на два года (Фото:ФК Шахтер via Facebook)

Йовичевич подписал с Шахтером контракт на два года (Фото:ФК Шахтер via Facebook)

Почетный президент клуба, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, Днепр-1 Юрий Береза осудил переход главного тренера команды Игора Йовичевича на аналогичный пост в Шахтере.

Под постом аккаунта Український спорт в Facebook об этом назначении в команду другого украинского олигарха Рината Ахметова функционер не постеснялся в выражениях.

«П***р», — оставил свой комментарий Юрий Береза.

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Донецкий клуб подписал с хорватским наставником контракт, рассчитанный на два года.

Ранее сообщалось, что Коломойский дает Днепру-1 один миллионов долларов в год.

Позже олигарх опровергал информацию о том, что финансово поддерживает клуб, хотя и посещал его матчи.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Игорь Коломойский Ринат Ахметов Юрий Береза ФК Шахтер СК Днепр-1

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