«П***р». Президент клуба, которого связывают с Коломойским, осудил уход его тренера в Шахтер Ахметова
Йовичевич подписал с Шахтером контракт на два года (Фото:ФК Шахтер via Facebook)
Почетный президент клуба, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, Днепр-1 Юрий Береза осудил переход главного тренера команды Игора Йовичевича на аналогичный пост в Шахтере.
Под постом аккаунта Український спорт в Facebook об этом назначении в команду другого украинского олигарха Рината Ахметова функционер не постеснялся в выражениях.
«П***р», — оставил свой комментарий Юрий Береза.
Донецкий клуб подписал с хорватским наставником контракт, рассчитанный на два года.
Ранее сообщалось, что Коломойский дает Днепру-1 один миллионов долларов в год.
Позже олигарх опровергал информацию о том, что финансово поддерживает клуб, хотя и посещал его матчи.
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