«Футбольное несчастье». Президент Днепра-1 грубо унизил бывшего тренера клуба после провальных результатов 4 сентября, 13:36 Кучер покинул Днепр-1 20 августа (Фото:СК Днепр-1)

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза критически оценил профессиональные способности экс-наставника клуба Александра Кучера.

Береза рассказал, что у него были непростые отношения с Кучером в прошлом сезоне, сообщает Украинский футбол.

«После проигрыша АЕКу (Ларнака) в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное взаимопонимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь», — рассказал Береза.

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Функционер добавил, что после этого прекратил общение с Кучером и провел разговор с исполнительным директором Днепра-1 Андреем Русолом, который встал на защиту тренера.

После этого я ему ни разу не звонил, а общался только с игроками. Русол мне потом сказал: «Если вы доверяете мне, то должны доверять и тренеру». Я ответил, что понял и больше не буду вмешиваться в дела. Можно сказать, отошел в сторону и наблюдал со стороны", — сказал Береза.

Президент Днепр-1 заявил, что после вылета из еврокубков в этом сезоне у него есть много вопросов и к самому Русолу.

«Был момент, что я не выдержал и сказал Русолу: «Вы уже что-то делайте [с Кучером]», но он ответил, что есть контракт и его нужно соблюдать. Я задал вопрос: «А кто будет компенсировать потерю еврокубков?». У нас сейчас будет очень много финансовых вопросов к Русолу относительно вылета из еврокубков.

Как оказалось, Кучер — это не тренер, а футбольное несчастье. Пара Кучер — Красников [экс-спортивный директор Днепра-1] - основные виновники вылета Днепра-1 из еврокубков. Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направления", — подытожил Береза.

Кучер покинул Днепр-1 в августе этого года после поражения от Оболони (1:2) в матче украинской Премьер-лиги.

В этом сезоне Днепр-1 стартовал в квалификации Лиги чемпионов, однако в итоге не сумел пробиться даже в групповой раунд Лиги конференций.