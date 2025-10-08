Умер первый голкипер в истории Карпат — он выигрывал Кубок СССР в роли тренера

8 октября, 08:53
Умер Юрий Сусла (Фото: ФК Карпаты Львов)

Умер Юрий Сусла (Фото: ФК Карпаты Львов)

5 октября ушел из жизни бывший вратарь Карпат Юрий Сусла.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Юрий Федорович родился 5 февраля 1934 года в Перечине на Закарпатье. Именно он отыграл в воротах львовского клуба в дебютном матче команды 21 апреля 1963 года против гомельского Локомотива, который завершился победой 1:0.

Сусла является самым возрастным футболистом в истории клуба. Провел 77 матчей за львовскую команду.

В конце 1966 года вошел в тренерский штаб Карпат, с которыми выиграл Кубок СССР. Затем занимался подготовкой юных игроков.

Среди его воспитанников: Богдан Шуст, Андрей Тлумак, Виталий Постранский, Богдан Когут, Роман Мысак и другие.

Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб фанат Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

