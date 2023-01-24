Вступивший в ряды ВСУ наставник украинского футбольного клуба признан человеком года среди тренеров 24 января, 14:31 Юрий Вернидуб в июне возглавил Кривбасс (Фото:ФК Кривбасс)

Наставник футбольного клуба Кривбасс Юрий Вернидуб признан человеком года среди тренеров по версии журнала World Soccer.

Об этом сообщает официальный сайт Кривбасса.

Издание отметило патриотическую позицию Вернидуба, когда тот после полномасштабного вторжения России покинул пост главного тренера молдавского Шерифа и вернулся в Украину, где вступил в ряды ВСУ.

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«Я не сомневаюсь, что Украина выиграет эту войну. Я в этом уверен. Это произойдет, потому что эта трагедия объединила всех нас как нацию», — цитирует издание тренера.



Также на звание человека года среди тренеров претендовали наставник итальянской Ромы Жозе Моуриньо и коуч сборной Марокко Валид Реграги.



В июне 2022 года Вернидуб возглавил Кривбасс. Сообщалось, что работу в клубе он будет совмещать с военной службой.

