Скандальный дебют. Главный тренер Кривбасса кулаком замахнулся на арбитра после удаления в первом матче в украинской Премьер-лиге — видео

24 августа, 09:51
Кривбасс под руководством Вернидуба неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ (Фото:ФК Кривбасс)

Кривбасс под руководством Вернидуба неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ (Фото:ФК Кривбасс)

Новый главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб не сдержал эмоций в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса.

Видео скандального эпизода опубликовал в своем Telegram-канале журналист Артем Франков.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу Колоса Вернидуб начал апеллировать к арбитру, мол, тот не зафиксировал фол против игрока Кривбасса.

Видео дня

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Арбитр показал Вернидубу красную карточку, после чего разъяренный тренер сначала схватил за руку главного рефери и выразил ему свое недовольство, а затем подошел к резервному судье и замахнулся на него кулаком.

Юрий Вернидуб, который вступил в ряды ВСУ, стал главным тренером Кривбасса в июне этого года.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Кривбасс Юрий Вернидуб ФК Колос

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