Тренер Кривбасса — о вступлении в ряды ВСУ: Пошел, чтобы не дать россиянам захватить нашу землю 31 августа, 13:31 Юрий Вернидуб (справа) совмещает работу в клубе со службой в ВСУ (Фото:Volodymyr Zverov via Twitter)

Главный тренер криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал, почему решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

В интервью Sportschau Вернидуб рассказал, что 26 февраля добрался из Тирасполя до границы с Украиной, откуда на такси поехал в Запорожье, а уже 27 февраля пошел в военкомат и вступил в ряды ВСУ.

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«Все ребята, в том числе и я, знали, почему мы там и чего мы хотим. Туда пошли, чтобы не дать россиянам захватить нашу землю.

Мы боремся за то, чтобы наша Украина была свободна. Чтобы наши дети, жены, родители жили так, как мы этого хотим, а не по каким-то принципам другой страны, то есть России. Хочу, чтобы везде в Украине был мир, мирное небо и люди жили так, как они этого желают", — сказал Вернидуб.

Ранее сообщалось, что Вернидуб возглавил Кривбасс, однако работу в клубе он будет совмещать с военной службой.



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