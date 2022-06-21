Будет совмещать с военной службой. Тренер, воюющий в ВСУ, возглавил новичка украинской Премьер-лиги 21 июня, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Юрий Вернидуб подписал с Кривбассом трехлетний контракт (Фото:ФК Кривбасс)

Юрий Вернидуб, воюющий в рядах ВСУ против российских оккупантов, стал главным тренером криворожского Кривбасса, который в новом сезоне будет выступать в украинской Премьер-лиге.

Вернидуб подписал с Кривбассом трехлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Вернидуб будет совмещать работу в клубе с прохождением военной службы, а приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тренер переведен в город Кривой Рог.



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Кроме основных обязанностей, наставник будет помогать клубу в волонтерской деятельности.



«Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями. А также это предоставит новые возможности в информировании и помощи вооруженным силам Украины», — сказал Вернидуб.

Кривбасс в новом сезоне будет выступать в высшем дивизионе Украины — Премьер-лиге, которая, по словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, должна стартовать в августе.

Вернидуб с 2021 года возглавлял молдавский Шериф, однако после начала полномасштабного вторжения РФ вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, а клуб из Тирасполя впоследствии объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером.

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